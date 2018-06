Per ingezamelde gsm plant Curieus boom 14 juni 2018

Wereldwijd wordt slechts één procent van de verkochte gsm's gerecycleerd. Om dat aantal drastisch te verhogen, riep Curieus de voorbije weken de kinderen van de Bellevueschool op om oude toestellen in te zamelen.





"Alleen al in onze provincie zouden er twee miljoen exemplaren ergens in een lade verstopt liggen", vertelt Curieus-voorzitter Dirk Oplinus. "En dat terwijl in die oude toestellen kostbare metalen zoals goud, zilver en koper zitten. Wij laten die recycleren en in ruil gaan we per ingezameld toestel een boom planten. Op die manier willen we tot een 'belbos' komen. We werken daarvoor samen met Natuurpunt."





De actie op de Bellevueschool loopt nog tot eind deze week.





