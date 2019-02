Pekkerskroegentocht is niet meer, leve ‘Izegem Klinkt’ Nieuw concept, gratis toegang en gratis Filou-bier voor dertigste verjaardag Valentijn Dumoulein

05 februari 2019

11u11

Bron: Valentijn Dumoulein 0 Izegem De Pekkerskroegentocht is niet meer, leve ‘Izegem Klinkt’. Het populaire evenement krijgt voor zijn dertigste verjaardag een andere naam en een nieuw logo. Om iedereen mee te laten genieten, is de toegang dit jaar uitzonderlijk gratis. Rond het Pekkersbeeld komt er een terras waar je een gratis biertje kunt drinken.

“Met ons jubileum was de tijd rijp om een paar veranderingen door te voeren”, vertelt Bjorn Olivier van het organiserende De Leutvrienden. “De organisatie is al een paar jaar niet meer in handen van voetbalclub Koffie Moeders Droom en er zitten enkele nieuwe leden in het bestuur. Met de nieuwe naam ‘Izegem Klinkt’ en een nieuw logo willen we dat concreet maken. De slagzin ‘Muzikale tournée in de Pekkersstad’ vat alles ook goed samen. We verwijzen naar het muzikale aspect en tournée slaat zowel op wandelen als een rondje trakteren op café. ‘Klinken’ heeft bovendien de betekenis van toasten, maar ook van muzikaal klinken. Ook het Pekkersbeeld blijft duidelijk aanwezig, als een soort puntje op de i in het logo.”

Gratis ingang en biertje

Om het jubileum op vrijdag 10 mei straks extra feestelijk te maken, zocht de organisatie een gepaste actie. “En wat konden we beter doen dan ‘Izegem Klinkt’ voor iedereen gratis toegankelijk te maken?”, lachen Bjorn Olivier en medebestuurslid Jurgen Vierstraete. “Door een nauwe samenwerking met het Bierkasteel kunnen we niet alleen de toegang gratis aanbieden, maar verdelen we ook nog eens een gratis Filou-biertje. Van het stadsbestuur kregen we toelating om dit rond het Pekkersbeeld te organiseren. Daar komt tussen 19 en 21.15 uur een Bierkasteel-terras.”

De keuze voor die locatie is niet toevallig. “Dertig jaar geleden gaf de Crooktown Jazz Band uit Lendelede daar op de eerste editie een openluchtconcert”, vertelt Bjorn. “We hebben ze opnieuw uitgenodigd om sfeer op het terras te brengen. Om geen concurrentie met de cafés aan te gaan, sluit het terras al om 21.15 uur. Nadien kan iedereen genieten van live muziek in de verschillende cafés.” Ook twee andere bands die er in 1989 bij waren, tekenen weer present: Marino Noppe speelde toen in café Français en is die avond te zien in Café Damberd. Duo Belgreco was te zien in taverne Portico en nu komen Jacky De Munck en zijn vrienden wereldmuziek brengen in De Oude Sint-Pieter.

Oude foto’s

Het bestuur dook al in de archieven om oude foto’s van de Pekkerskroegentocht terug te vinden, maar doet nog eens een warme oproep om beeldmateriaal van vroeger naar hen te sturen via jurgen.vierstraete@telenet.be.

Nu al liggen er veertien muziekgroepjes vast in evenveel cafés. Via de Facebookpagina ‘Izegem Klinkt’ kun je die binnenkort te weten komen.