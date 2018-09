Patrick Sercu-toertocht trekt weer naar Westhoek 01 september 2018

De elfde editie van de Patrick Sercu-toertocht vindt zondag 2 september plaats. Recreatieve fietsers kunnen die dag afstanden van 40 en 80 kilometer afleggen. De start en aankomst situeert zich aan Kaffee Lagaar op de Korenmarkt. De tocht gaat opnieuw richting Westhoek, meer bepaald naar Passendale en omgeving. Er is een vrije start en inschrijven kan tussen 7 en 10 uur. Inschrijven kan ook via patricksercu-toertocht@hotmail.com. Leden van de VWB betalen 3 euro, niet-leden 5 euro. Onderweg is er bevoorrading en er is een fietsenpark met bewaking. Meer info: www.patricksercu-toertocht.jimdo.com. (VDI)