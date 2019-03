Patrick krijgt Gouden Ereteken als Laureaat van de Arbeid VDI

20 maart 2019

19u58

Bron: VDI 0

Aan het begin van de gemeenteraad kreeg Izegemnaar Patrick Deceuninck van burgemeester het brevet van Laureaat van de Arbeid uitgereikt. Patrick kreeg het Gouden Ereteken in de sector goederenvervoer en logistiek. “Ik heb 23 jaar voor de transportfirma Dashsher in Moeskroen gewerkt”, verduidelijkt hij. “In 1987 kreeg ik al de titel van Cadet in de Arbeid door mijn werk in de textielsector bij confectiebedrijf Solintex in Kuurne. In 2009 volgde het Bronzen Ereteken voor mijn werk als autocarchauffeur, eerst bij Reizen Patteeuw in Moorslede en later bij busreizen Herman en Vandamme. Ondertussen ben ik anderhalf jaar met pensioen, maar dit Gouden Ereteken is de kers op de taart.”