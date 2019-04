Patiënt zwaargewond nadat hij zijn kledij per ongeluk in brand steekt met sigaret Alexander Haezebrouck

18 april 2019

22u02 0 Izegem In de Sint-Jozefskliniek in Izegem is donderdagavond omstreeks 18 uur een patiënt ernstig gewond geraakt. Hij stak per ongeluk zijn eigen kledij in brand met een sigaret in de rookkamer. “We leven mee met de patiënt en zijn familie”, zegt communicatieverantwoordelijke Ann Herman.

De patiënt van de kliniek wou donderdagavond een sigaret roken in de rookkamer van de afdeling neurologie-psychologie toen het plots helemaal verkeerd liep. “Bij het aanmaken van zijn sigaret stak hij per ongeluk zijn eigen kledij in brand”, zegt communicatieverantwoordelijke Ann Herman van de Sint-Jozefskliniek in Izegem. “De verpleegkundigen hebben de kledij onmiddellijk kunnen blussen. Maar helaas konden ze niet voorkomen dat de patiënt toch ernstig gewond raakte.” De patiënt werd afgevoerd naar het brandwondencentrum van het UZ in Gent. Ook de brandweer en het interventieteam snelden ter plaatse. Zij konden ervoor zorgen dat niemand anders van de afdeling in gevaar werd gebracht. In de Sint-Jozefskliniek zijn ze er geschrokken door het ongeval en leven ze mee met de patiënt en zijn familie.