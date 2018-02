Patiënt ontkent vandalisme aan liften ziekenhuis 15 februari 2018

Een 62-jarige patiënt van het Sint-Jozefsziekenhuis in Izegem ontkent dat hij verantwoordelijk is voor vandalisme aan vijf liften van het ziekenhuis. William D.M. stond daarvoor terecht en riskeert een boete van 800 euro. Op 14 maart vorig jaar moesten vijf liften van het ziekenhuis buiten gebruik gesteld worden nadat ze met lijm besmeurd waren. Nazicht van de camerabeelden van het ziekenhuis maakte duidelijk dat William D.M. zich wel erg verdacht gedroeg in de buurt van die liften. De man had ook een motief want hij was daags voordien tegen zijn zin uit het ziekenhuis ontslagen. Volgens de advocaat van D.M. zijn de camerabeelden niet bruikbaar omdat ze niet door de bevoegde personen zijn bekeken en er dus een inbreuk is gepleegd op de privacywetgeving. De camerabeelden, die in beslag genomen zijn door de politie, moeten nog op de griffie van de rechtbank neergelegd worden. Op die manier kunnen zowel de rechter als de advocaten ze ook bekijken. Dat moet tegen 2 mei gebeurd zijn. (LSI)