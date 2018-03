Pat Paniek viert tien jaar met nieuw toneelstuk 13 maart 2018

De sociaal-artistieke toneelvereniging Pat Paniek blaast dit jaar tien kaarsjes uit en viert dat op vrijdag 23 en zaterdag 24 maart om 20 uur met de nieuwe voorstelling 't Stik ni nauwe'. Daarin gunt het gezelschap ons een blik in de wereld van een West-Vlaams naai-atelier. Het gaat om een volkse komedie met acteurs die het niet altijd makkelijk hadden in het leven. Op vandaag telt de groep 25 leden. Voor en na de voorstellingen kunnen mensen in de foyer van cultuurhuis DE Leest een expo over Pat Paniek bezichtigen. Op woensdag 28 maart is er om 14.30 uur ook een seniorenvoorstelling. Tickets kosten 5 euro. Bestellen voor vrijdag en zaterdag via 051/59.69.40.32 of via info@patpaniek.be. Kaarten voor 28 maart via 051/33.76.10.





(VDI)