Pat Paniek gaat op kroegentocht in cultuurhuis VDI

28 maart 2019

16u28

Bron: VDI 0 Izegem Sociaal-artistieke toneelvereniging Pat Paniek heeft met ‘Juste is juste’ een nieuw toneelstuk klaar. Op vrijdag 29 en zaterdag 30 maart staan ze er mee op de planken in cultuurhuis De Leest.

Dit jaar draait alles rond een kroegentocht. ”Omdat het er zo boeiend is, blijven we hangen in de eerste kroeg: de Kunstkroeg van het piepkleine dorp Schildereke”, vertelt Nies Gryspeerdt. “Daar staan meerdere kunstwerken tentoongesteld van bekende en minder bekende artiesten. Tegelijk is de Kunstkroeg een gezellig café, de ontmoetingsplaats van de mensen in het dorp. Er wordt dus niet alleen geschilderd, maar ook geroddeld en er worden zelfs duistere zaakjes geregeld. In tegenstelling met wat de titel van het stuk laat vermoeden, gaat het er niet altijd correct aan toe. Een hysterische bazin, een baas die onder de sloef ligt, een naarstige kuisvrouw, een roddeltante, enkele artiesten, oude liefdes die opfleuren en een bekende, maar zieke kunstcriticus die langs komt en zijn eisen stelt... het is een niet-alledaagse compagnie.”

De opvoeringen vinden telkens om 20 uur plaats. Tickets kosten zes euro, met een vrijetijdspas betaal je drie euro. Kaarten bestellen kan op 051/69.40.32 of via info@patpaniek.be.