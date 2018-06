Pas geverfde gevel bekogeld met natte proppen VANDALEN SLAAN TOE BIJ CAFÉ 'T ELFDE GEBOD VALENTIJN DUMOULEIN

12 juni 2018

02u38 0 Izegem De gevel van café 't Elfde Gebod op het Kerkplein hangt ineens vol met natte proppen. Onbekende vandalen gooiden de proppen zo hoog mogelijk, waardoor ze moeilijk te verwijderen zijn. De zaakvoerders dienden een klacht in bij de politie en doen een oproep naar getuigen. Amper drie weken geleden kreeg de zaak nog een nieuw likje verf.

Een hele gevel vol witte proppen. Het is een bizar tafereel voor wie de zijgevel van café 't Elfde Gebod passeert. "Er moet zich hier iemand serieus uitgeleefd hebben, alsof het een ballenkraam op de kermis was", zucht Eveline Demierbe, die samen met haar man Filip Vanacker de zaak uitbaat.





"Er hangt één blauwe prop, voor het overige zien we alleen witte. Iemand moet er prop voor prop een hele rol tegen gegooid hebben. Misschien was dat blauw een soort referentiepunt? Het blijft bizar, want zowat alle proppen zijn op de bovenste helft van de gevel terecht gekomen. Je moet al ver kunnen mikken om daar te raken."





Getuigen gezocht

De feiten dateren al van donderdagnacht.





"Althans, dat vermoeden we", vertelt Filip. "We merkten de schade pas vrijdagnamiddag op, toen we hier arriveerden voor de avondshift. Donderdag is het café tot twee uur 's nachts open geweest en toen heeft niemand iets gemerkt. In het donker kan natuurlijk veel, maar aan de zijgevel hangt wel een spot. We hebben maandag een klacht ingediend bij de politie. Zij zijn gisteren al de eerste vaststellingen komen doen, maar tasten net als ons nog in het duister. Er zal wellicht nog een buurtonderzoek volgen. Daarom lanceren we ook een oproep naar getuigen. Wie iets gezien heeft, laat het ons dan zeker weten. Misschien komen de daders zelf ook tot inzicht, want ik snap echt niet waarom iemand zoiets doet. Wat heb je daar nu ook aan?"





Pas geschilderd

De buitenkant van de zaak was nog maar heel recent gerenoveerd.





"Alles is herschilderd en we hebben onze lichtreclame met het logo laten vernieuwen", vertelt Filip. "We waren zeer blij met het eindresultaat, maar dan is het zuur dat alles al zo vlug weer verbrod is. Dat heeft toch een paar duizenden euro's gekost. De brouwerij nam die kosten voor zijn rekening, maar het blijft erg.





De enige troost is dat het vandalisme tot de zijgevel beperkt bleef. Of er permanente schade is zal later moeten blijken. "Het koppel liet gisteren de proppen nog hangen zodat de politie er foto's van kon nemen. Woensdag komt brouwerij De Brabandere, van wie het café is, de schade opruimen. "We zijn alvast blij dat ze hulp sturen, want zelf gingen we ze niet kunnen verwijderen", vertelt Eveline. "We hebben geen hoge ladder en ik ben bang om zo hoog te klimmen. Filip heeft dan weer last van zijn knieën. We hopen dat de daders gevat kunnen worden, want er zal een serieus prijskaartje aan vasthangen. De brouwerij neemt die kosten op zich, maar fijn is het in ieder geval niet."