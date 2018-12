Pas bevallen Stefanie (33) sterft aan trombose: echtgenoot fietst naar Compostela als eerbetoon Charlotte Degezelle

05 december 2018

20u08 153 Izegem Stefanie Dequirez (33) overleed op 24 oktober aan een trombose, amper zeven weken nadat ze bevallen was. Haar man Lorenzo Bruyneel en z’n kameraden willen haar eren via de Ride4stefanie, een fietsbedevaart ten voordele van BiJeVa vzw , in augustus 2019. “Mensen helpen die, net als Stefanie, opgroeien in een moeilijke gezinssituatie, geeft mij opnieuw een doel”, aldus Lorenzo.

Hartverscheurend is het wat het gezin van Lorenzo Bruyneel overkwam. Amper zeven weken nadat Stefanie bevallen was van de ondertussen drie maanden oude Lucia werd ze getroffen door een trombose. “Op 19 oktober was ik aan de slag op de NAVO-top in Brussel. Rond 23 uur kreeg ik nog een laatste sms van Stefanie. Drie uur later belde m’n familie. Stefanie was onwel geworden, vertelt Lorenzo die militair is. “In allerijl ben ik naar huis gesneld, maar Stefanie was al onderweg naar het ziekenhuis. Ze was getroffen door een trombose. Met een spoedoperatie probeerden ze haar nog te redden, maar Stefanie is niet meer ontwaakt en overleed op 24 oktober. Ik heb geen woorden om te beschrijven wat haar verlies met ons doet. Stefanie was zo’n mooi en warm iemand.”

Alsof je grote liefde verliezen nog niet hard genoeg is, stond Lorenzo er plots ook helemaal alleen voor met twee kinderen, waaronder een baby van zeven weken, en twee pluskinderen. “Maar ik ben enorm gemotiveerd en krijg veel steun. Ik wil er alles aandoen opdat Lucia weet wie haar mama is. Toen Stefanie in het ziekenhuis lag, ben ik gestart met het maken van een videodagboek om haar te tonen wat ze gemist had.”

Lorenzo’s kameraden Frederik Van Allemeersch, Benny Decoster, Robin Ollevier en Bjorn Techel staan dag en nacht voor hem klaar. Toen Stefanie in het ziekenhuis lag, kwam Benny met het idee om naar Santiago de Compostella te fietsen. “Zo wilde ik het gezin financieel steunen, want Stefanie zou wellicht nooit meer dezelfde zijn”, zegt hij. “We moesten echter afscheid nemen, maar beslisten toch door te zetten. Van 26 augustus tot 15 september fietsen Lorenzo, Frederik en ik naar Compostella. Zo eren we Stefanie, die gelovig was en Spaanse roots had.”

Via sponsoring, de verkoop van shirts en truien en een spaghetti-avond wil het vijftal centen inzamelen voor BiJeVa, een vzw die zich richt op thuiswonende kinderen en volwassenen in langdurige armoede. “Stefanie is geboren in een moeilijke thuissituatie waar ze geen kansen kreeg”, aldus Lorenzo. “Maar ze liet het hoofd nooit hangen en schopte het ver. Er zijn nog veel mensen zoals haar en hen willen we helpen.”

Wie het vijftal financieel wil steunen of fietsmateriaal wil uitlenen, kan terecht op de Facebookpagina Ride4stefanie en eerstdaags op ride4stefanie.be.