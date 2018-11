Parochies smelten samen 06 november 2018

De vijf Izegemse parochies Sint-Tillo, Heilig Hart, Heilige Familie, Sint-Jan De Doper en Sint-Pieter zijn samengesmolten tot de nieuwe pastorale eenheid Sint-Crispijn.





Het dalende aantal kerkbezoekers ligt aan de basis van de samensmelting. De naam Sint-Crispijn verwijst naar de patroonheilige van de schoenmakers. De meest opvallende verandering gaat over de uren van de zondagsvieringen. Twee van de vijf kerken hebben op zaterdagavond en zondag een eucharistieviering. In de Sint-Tillokerk is er de eucharistie op zaterdag om 16 uur en op zondag om 10.30 uur.





In Emelgem is er de avondmis op zaterdag om 17.30 uur en op zondag om 18 uur. Wie in de Bosmolens een viering wil bijwonen, kan dat op zaterdag om 18 uur. In de kerk van Kachtem kan dit op zondag om 9 uur. Meer info via ww.sintcrispijnizegem.be.





(VDI)