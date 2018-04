Parochieregisters gedigitaliseerd 04 april 2018

De Izegemse en Kachtemse parochieregisters zijn gedigitaliseerd en vanaf nu online raadpleegbaar. "Izegem een van de laatste steden en gemeenten waarvan de registers nog niet digitaal ter beschikking waren", zegt schepen Kurt Himpe (N-VA). "In juni vorig jaar werden ze uit het stadsarchief opgehaald door het Brusselse Rijksarchief om ze te digitaliseren. Naast deze registers, die voor Izegem gestart werden in 1606, worden ook de klappers tijdelijk afgestaan. Dat zijn de registers met de alfabetisch op familienaam gerangschikte dopen, huwelijken en begrafenissen. Ze vervangen in de rijksarchieven van Brugge en Kortrijk de oude microfilms." Via de website van het Rijksarchief zijn de registers raadpleegbaar voor het publiek.





(VDI)