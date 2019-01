Parket vraagt aanhouding dolle automobilist die vier aanrijdingen veroorzaakte LSI

20 januari 2019

10u19

Bron: LSI 0

De automobilist die in de nacht van vrijdag op zaterdag in Hulste (Harelbeke), Izegem en Ingelmunster opzettelijke enkele voertuigen aanreed en probeerde voetgangers omver te maaien, zal zondag voor de onderzoeksrechter worden geleid. Het parket van West-Vlaanderen vraagt de aanhouding van de man voor poging doodslag en een rits andere tenlasteleggingen. Wat het motief van de man was en of hij onder invloed was, is voorlopig nog onduidelijk. In totaal zijn vier aanrijdingen gebeurd, waarbij drie voertuigen beschadigd werden en twee personen gewond geraakt zijn. Eén van de gewonden is Ulrike Cornelis (21) uit Heule (Kortrijk). Zij zat als passagier in de wagen naast haar vriend Louis toen de dolleman op de oprit van een woning hun voertuig aanreed en liep een zware hersenschudding op. “Ik herinner me niet veel meer, enkel wat flarden”, klinkt het vanop haar ziekenhuisbed. “Maar ik voel me al veel beter. Wellicht mag ik vandaag (zondag, nvdr) al naar huis.”