Parcours Izegem Koers licht gewijzigd 04 september 2018

Izegem Koers rijdt op donderdag 6 september uit, maar het parcours zal door wegenwerken in de Roeselaarsestraat wat gewijzigd zijn. De 167 kilometer lange wedstrijd wordt verreden over 14 rondes door Izegem en start om 14.30 uur op de Korenmarkt. Dan gaat het via de Lodewijk de Raetlaan tot aan Kachtem Brug, waar de renners links richting het centrum van Kachtem afslaan. Via de Kachtemsestraat en de Vijfwegenstraat komen ze terug aan de rotonde aan de Centrumbrug. Van daar gaat het richting Dam en Prinsessestraat naar Emelgem Centrum, waar de brug richting Italianenlaan genomen wordt. Via de Gentstraat gaat het naar de Dirk Martenslaan, Stationstraat en Nederweg naar de Roeselaarse- en Krekelmotestraat." Het startschot wordt dit keer gegeven door tweevoudig winnaar Nico Eeckhout. (VDI)