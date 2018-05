Paninistickers ruilen in 't Elfde Gebod 29 mei 2018

Café 't Elfde Gebod op het Kerkplein in Izegem is duidelijk klaar voor het WK, want daar vond voor het eerst een Panini-avond plaats. "Het is al het derde kampioenschap op rij dat we mensen hier laten ruilen", vertelt uitbater Filip Vanacker. "Enige voorwaarde is dat niemand iets mag verkopen en kinderen door een ouder vergezeld moeten zijn."





Broers Simon (8) en Lucas (10) Lievens ruilden stickers met Giles Hostens (30). "Paninistickers ruilen is voor mij pure nostalgie. Ik deed het als kind al, toen nog zonder Rode Duivels er bij, en ik zal het blijven doen. Stickers ruilen en kleven brengt rust."





De Panini-ruilbeurs vindt nog tot twee weken na de WK-finale elke vrijdagavond van 18.30 tot 20.30 uur plaats in café 't Elfde Gebod. (VDI)