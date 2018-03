Pak nieuwe gezichten op kieslijst N-VA 12 maart 2018

N-VA Izegem stelde haar lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen voor. Daarbij is duidelijk gekozen voor vernieuwing. Eerder raakte bekend dat burgemeester Bert Maertens de lijst trekt en schepen Kurt Himpe duwt, voorafgegaan door gemeenteraadslid Jan Verbeke. "We vonden heel wat nieuwe enthousiaste kandidaten", aldus Bert Maertens. "Schepen Caroline Maertens wordt onze kopvrouw op plaats twee. Schepenen Lothar Feys en Tom Verbeke staan op de vijfde en zesde plaats", pikt afdelingsvoorzitter Hein Depoorter in. "We vinden het uitermate belangrijk dat nieuwkomers kansen krijgen. Daarom spelen we zaakvoerder Diederik Pattyn en apotheker Virginie Derumeaux uit op plaats drie en vier." Op nummer zeven tot en met 27 vind je respectievelijk Lisbet Bogaert, Annelies Demey, Mieke Werbrouck-Houthoofd, Nick Verschoot, Dieter Vanthournout, Lisa Grijspeert, Laura Vandamme, Robin Desmet, Matthias Leman, Bart Supply, Els Carton, Frederick Verhaeghe, Conny Decock, Kevin Carrette, Evelien Vanhollebeke, Veerle Vandamme, Lieve Porteman, Huguette Oosterlinck, Kurt Lamerant, Peter Vermeulen en Hein Depoorter. Burgemeester Maertens hoopt op het behoud van de sjerp. " Samen met mijn N-VA-topteam sta ik voor al onze inwoners paraat om de verandering in Izegem krachtig verder te zetten. Want de verandering werkt." (CDR)