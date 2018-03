P. Benoitstraat afgesloten 14 maart 2018

02u31 0

Voor het dringend herstel van een lek in de waterleiding ter hoogte van Peter Benoitstraat 5-7 is de straat overdag afgesloten.





's Avonds wordt de straat opengesteld waardoor er alternerend verkeer mogelijk is. Plaatselijk kan je omrijden via de Prinsessestraat, Kapelstraat en Kouterweg. De werken zullen bij gunstige weersomstandigheden duren tot vrijdag 16 maart. (VDI)