Overijverige aannemer van buren knipt stroomkabel door: alle voedsel van restaurant bedorven Hans Verbeke & Valentijn Dumoulein

18 januari 2019

08u17 0 Izegem Wie vandaag een ontbijt wil nemen in Le Petit Jardin, het nieuwe restaurant van Andy Cool in de Marktstraat in Izegem, is er aan voor de moeite. Woensdag moest de 37-jarige chef al zijn voedsel weggooien nadat zijn koeling en diepvriezers zonder stroom gevallen waren. Oorzaak: een overijverige aannemer die werken uitvoerde bij de buren.

Toen Andy Cool woensdagmorgen het licht wou aanknippen in zijn restaurant, lukte dat niet. "Dat vond ik eigenaardig", vertelt hij. "Maar ik schrok pas echt toen ik mijn koelkast en diepvriezers opende. Die waren duidelijk al vele uren zonder stroom: alles was ontdooid en opgewarmd. Ik besefte dat de hele voorraad verloren was." De chef van Le Petit Jardin nam zijn telefoon om zo snel mogelijk een vakman in zijn zaak te krijgen, om de stroomvoorziening te herstellen. "Ik wou ook weten waar de oorzaak was van de stroomuitval. Toen ik boven kwam, zag ik tot mijn verrassing dat de motor van onze afzuigingsinstallatie verdwenen was van ons plat dak. De stroomkabel bleek bovendien doorgeknipt. Mijn frank viel. Maandag had ik nog een babbel met een aannemer die bij de buren aan het werk was. Hij vertelde me dat ze er werken moesten uitvoeren op het platte dak. De man heeft zich daarbij vergist, met zware gevolgen voor ons."

Dagverse producten

Een diepvriezer is onontbeerlijk in elke restaurantkeuken maar Andy Cool en zijn partner Jill De Coussemaker, die meehelpt in de zaak, werken vooral met dagverse producten op een beperkte kaart. "Paling en zelfgemaakte kaas- en garnaalkroketjes zijn onze specialiteit", vertelt Andy. "Alleen met een verse bereiding krijg je de allerbeste kwaliteit. Dat speelt ons nu parten door dit stomme voorval." Het koppel bleef echter niet bij de pakken neerzitten. "In allerijl belden we onze leveranciers. Ook zij steken een tandje bij. We hebben twee interimkrachten ingeschakeld om te helpen voorbereiden om vanmiddag weer klanten te kunnen verwelkomen. Het ontbijt dat we aanbieden moeten we vanmorgen noodgedwongen voor één keertje schrappen. Maar we maken ons sterk dat we 's middags onze volledige kaart weer kunnen aanbieden. Het is stressen nu, al enkele dagen, maar we komen er wel."

Andy en Jill zagen zich intussen met een bijkomend probleem geconfronteerd. "Het rauw voedsel dat niet meer bruikbaar is, mag niet zomaar in zakken gepropt worden en naar het containerpark gebracht", weet Andy intussen. "Daar bestaan regels voor. We zoeken naar een gespecialiseerd bedrijf dat hier raad mee weet. Maar ook dat moet snel gaan." De man hoopt op korte termijn tot een regeling te komen met de aannemer die in de fout ging. "Ik hoop dat hij goed verzekerd is", zegt Andy. "Intussen is hij de motor van onze afzuiging komen terugplaatsen en is de stroomvoorziening voorlopig hersteld, zodat we opnieuw kunnen openen."