Oude Maalderij krijgt er met The Mash restaurant bij dat focust op Vlaamse keuken

09 maart 2019

20u52

Bron: VDI 0 Izegem Zeg niet langer Estaminet De Brouwerij maar wel The Mash. Vanaf april transformeert de bruine kroeg van Jef Pirens in een restaurant waar de Vlaamse keuken centraal staat. De Leuvense Liesbet Schoonvliet zal er in de potten roeren. Zij sluit haar L-Café op de Oude Markt in Leuven en wil er de Izegemnaars grootmoeders kost opnieuw laten ontdekken.

Het L-Café was sinds 2012 een vaste waarde op de Oude Markt in Leuven, maar na zes jaar is Liesbet Schoonvliet aan een nieuwe uitdaging toe. ‘We serveerden er de klassieke Vlaamse keuken, van stoemp met worst tot een zachtgekookt eitje met een dikke snee brood”, legt ze uit. “Dat concept vonden we wel vernieuwend voor een plaats waar voornamelijk kebab, frieten en pizza gegeten wordt. Alleen moet ik vaststellen dat de Oude Markt steeds meer een ‘nachtplein’ geworden is en er van gezellig eten op gewone tijdstippen weinig meer in huis komt.”

Brussels Beer Fest

Liesbet leerde op het Brussels Beer Feest de Emelgemse brouwer Jef Pirens kennen. “We raakten aan de praat en zo merkten we al gauw dat we elk onze passie hebben: ik het bier brouwen en Liesbet de Vlaamse keuken”, zegt Jef. “Naarmate we elkaar beter leerden kennen, beslisten we om samen te gaan werken. Ik zou er een restaurant bij krijgen en Liesbet in Leuven een brouwerij. Al gauw kwam het besef dat we dat niet alleen konden bolwerken. Zo ontstond het idee om het concept naar Emelgem te brengen. In mijn café estaminet De Brouwerij blijf ik uiteraard bier schenken, maar met The Mash komt er een restaurant bij dat zal focussen op de Vlaamse keuken.”

De naam hoeft volgens het duo niet ver gezocht worden. “Mash is in het Engels beslag uit de brouwerij en tegelijkertijd kent iedereen ook wel ‘mashed potatoes’ ofwel puree”, vertelt Jef. “The Mash symboliseert dan ook mooi wat we hier willen brengen.” Wat we straks op de menukaart mogen verwachten? “Allemaal Vlaamse klassiekers, van wortel- en preistoemp tot keirnemelkstampers, stoofvlees, vol-au-vent en gehaktballetjes in tomatensaus”, vertelt Liesbet. “En ik weet dat het in West-Vlaanderen niet ingeburgerd is, maar toch wil ik hier ook mijn befaamde ‘ballekes’ met krieken lanceren. Een echte klassieker.”

Mash-bier

De bieren die Jef in zijn brouwerij De Oude Maalderij maakt gaan met sommige gerechten gepaard worden. “Meer zelfs, we zijn zelfs al een eerste Mash-bier aan het brouwen dat er bij moet passen”, vertelt Liesbet, die ondertussen ook de liefde bij Jef vond. “Hij heeft ook beloofd dat hij mij zal leren brouwen, dus ik kijk er naar uit.” Jef belooft nog meer lokale toetsen. “Versheid staat bij ons voorop en dus gaan we dagelijks nieuwe gerechten maken”, belooft hij. “We gaan daarbij zoveel mogelijk met lokale producten werken, zoals vlees van varkensboerderij Decaigny uit Emelgem. Ook handig om weten: het zal ook mogelijk zijn gerechten te bestellen en mee naar huis te nemen.”

The Mash opent op 1 mei officieel de deuren, maar zal al in april proefdraaien.