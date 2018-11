Oude gsm's in ruil voor een belbos 09 november 2018

Leerlingen van Prizma Middenschool Izegem hebben massaal oude gsm's ingezameld. Het gaat om een actie van Curieus Izegem.





"Nationaal werd het Belbos-project opgestart, waarbij de opbrengst van de ingezamelde toestellen wordt geinvesteerd in een bos", vertelt Dirk Oplinus. "Samen met Natuurpunt planten we in het voorjaar van 2019 een West-Vlaams belbos aan. We willen daarvoor 20.000 toestellen inzamelen. In deze school gaven ze alvast het goede voorbeeld."





(VDI)