Oude foto's en filmpjes Kroegentocht gezocht

10 januari 2019

13u09

VDI

De Izegemse Kroegentocht mag op 10 mei dertig kaarsjes uitblazen. Om dat evenement wat extra cachet te geven, is de organisatie op zoek naar foto’s en filmpjes van de voorbije 29 edities. Wie nog foto’s, artikels, oude affiches,… heeft, kan die doorsturen naar bjorn.olivier@telenet.be.

De kroegentocht in Izegem is behoorlijk populair. Vorig jaar namen vijftien cafés er aan deel. In de verschillende cafés traden bands uit verschillende genres op. De kroegentocht ondergaat straks wel enkele conceptwijzigingen. Het evenement krijgt onder andere een nieuwe naam en een nieuw logo. Die worden begin februari bekend gemaakt.