Oud kapucijnenklooster tegen de vlakte VDI

26 februari 2019

10u09

Bron: VDI 0 Izegem Het oude kapucijnenklooster in de Roeselaarsestraat is onder de sloophamer verdwenen. De gronden zijn eigendom van bouwpromotor Candor, die er een nog niet nader bepaald woonproject plant.

In 2012 ging al een deel val het voormalige klooster van de Paters Kapucijnen naast de kerk tegen de vlakte. Enkel het gedeelte langs de Roeselaarsestraat bleef nog tot nu staan. Er zaten lange tijd krakers in het pand en ook vandalen hebben er lelijk huis gehouden. Daarom drong de stad bij de bouwpromotor aan op de sloop van de resterende kloostergebouwen.

Het klooster kwam er rond de periode 1899-1900, toen de Paters Kapucijnen zich in Izegem kwamen vestigen. De gemeenschap herbergde in het begin tien peters en telde tijdens zijn hoogdagen bijna honderd leden. Tijdens de Eerste Wereldoorlog deed het klooster dient als veldhospitaal. Tijdens de bevrijding raakte het zwaar beschadigd, maar in 1919 volgden er al herstellingswerken. In de jaren ’80 kwam er een herbestemming. Het klooster werd een opvangcentrum voor zorgbehoevende en demente bejaarden. Daaruit is later woonzorgcentrum ’t Pandje op hetzelfde domein gegroeid.

Fotograferen

Met Open Monumentendag 2016 kregen fotografen uitzonderlijk de kans om het leegstaande klooster in combinatie met de Paterskerk nog eens te bezoeken en fotograferen.

De Paterskerk staat ook leeg, maar blijft voorlopig staan. De stad wil een masterplan voor het Patersdomein ontwikkelen en zit binnenkort met alle betrokken partijen rond de tafel om te kijken of er nog een functie voor de kerk gevonden kan worden. Is dat niet het geval, dan lonkt alsnog de sloophamer.