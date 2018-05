Oud-directeur Sint-Jozefscollege overleden 23 mei 2018

02u38 0

Gisteren is priester Louis Maertens uit Zedelgem op 78-jarige leeftijd overleden. Hij werd op 17 februari 1940 in Menen geboren en tot priester gewijd in Dadizele op 16 juli 1966. Hij was achtereenvolgens directeur van het Stanislascollege in Poperinge (1969-1979) en van het Sint-Jozefscollege in Izegem (1979-1988). Daarna was hij tot 2013 secretaris van het bisdom. Hij was ook kanselier van het bisdom, rechter bij de diocesane rechtbank en titulair kannunik van de Sint-Salvatorskathedraal in Brugge. De uitvaart vindt nu zaterdag 26 mei om 10.30 uur in diezelfde kathedraal plaats. (VDI)