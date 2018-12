Oud-burgemeester wil herdenkingstuin voor overledenen VDI

26 december 2018

13u05

Bron: VDI 9

Voormalig burgemeester Gerda Mylle (CD&V) voegde op haar laatste gemeenteraadslid nog een punt aan de agenda toe over de komst van een herdenkingstuin voor overledenen. Ze vervulde daarmee een belofte aan de ouders van een doodgeboren kindje. “Toen de technische dienst het gras maaide op een strooiweide, raakte een daar geplaatste fopspeen versplinterd. Dat was een klap voor de ouders van het overleden kindje aan wie de fopspeen toebehoorde. Ik had toen geen pasklare oplossing, maar zag onlangs op televisie het perfecte voorbeeld van een mooie herdenkingstuin op een begraafplaats. Het was een tuin met heuveltjes, veldbloemen en vetplantjes en er kabbelde een beekje waarin steentjes lagen met daarop de namen van de overledenen. Dit zou ook in Izegem misschien een oplossing kunnen zijn. Een alternatief voor een desolate strooiweide. Een plaats waar nabestaanden troost en rust kunnen vinden.” Burgemeester Bert Maertens (N-VA) beloofde om het idee mee te nemen en te bekijken wat de mogelijkheden op de Izegemse begraafplaatsen zijn.