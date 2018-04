Orangerie Blauwhuis wordt Den Hof 26 april 2018

02u28 0

De orangerie in het park van kasteel Blauwhuis opent vanaf midden mei als Den Hof. Vorig jaar werd de zaak nog uitgebaat door Tom Vandeweghe, dit seizoen waagt Tom Sintobin van café De Koornmarkt zich aan het pop-upconcept in het park. Volgende week maakt hij alle details van het concept bekend, maar nu al staat vast dat de zaak 'Den Hof' zal heten. Op maandag 7 mei vindt er van 16.30 tot 19 uur alvast een jobdag plaats. De pop-upbar zoekt nog flexi- of vakantiejobbers. (VDI)