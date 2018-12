Opvallend: aap op dak dansschool gespot VDI

21 december 2018

13u32

Bron: VDI 0 Izegem Het Life Danscenter in de Lodewijk De Raetlaan heeft er een opvallende attractie bij. Sinds kort prijkt er een blauw beeld van een gorilla op het dak van het gebouw. Het gaat om een kunstwerk dat een mooie uitkijkplaats kreeg.

“De keuze voor de gorilla verliep eerder toevallig”, vertelt dansleraar Dieter Vandeputte. “We zagen hem in de winkel staan en besloten hem mee te nemen. Toen hij binnen stond viel op dat hij toch wel wat plaats innneemt, waarop ik voorstelde hem op ons dak te zetten. Op die manier hebben we een nieuwe mascotte en bewaker in één. (lacht). We zijn overigens nog op zoek naar een naam voor onze gorilla, dus alle suggesties zijn welkom”, besluit Dieter.

Eind dit jaar organiseert het Life Danscenter ook het internationale tango-evenement Ultimos Ambrazos. Van 29 tot en met 31 december komen ruim tweehonderd tangodansers vanuit de hele wereld er dansen. Dit jaar nam het de tangoschool Tangorrion uit Gent over. Ultimos Abrazos is al helemaal volzet, maar geinteresseerden kunnen op vrijdag 28 december wel eens een kijkje komen nemen tijdens een zogenaamde pre-milonga. “Een DJ zal er de hele avond tangoplaatjes draaien en je kan je de tangosfeer komen opsnuiven”, klinkt het bij Dieter. De deuren openen om 20 uur. Tickets kosten 7 euro.