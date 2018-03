Opstartcafé in Huis van de Economie 26 maart 2018

Op woensdag 28 maart stelt het Huis van de Economie met een gezellig 'Opstart-café' de deuren open voor een eerste van een reeks activiteiten.





Bedoeling is om lokale ondernemers en starters maximaal te ondersteunen. De dienst Economie van de stad neemt geïnteresseerden mee op een tocht door opstartformaliteiten, administratieve verplichtingen en handige tips en tricks om succesvol aan de slag te gaan. Ze krijgt daarbij de hulp van boekhoudkantoor Securex en VSC-fisc. Inschrijven voor het starterscafé is gratis en kan via economie@izegem.be of 051/33.73.00.





(VDI)