Oproep levert weinig bloemenmeisjes op koers op 07 september 2018

Omdat Izegem Koers vijftig jaar bestaat, wilde de organisatie nog even de nostalgische toer opgaan door zoveel mogelijk bloemenmeisjes van 1968 tot nu samen te krijgen. Er volgde een oproep, maar het resultaat viel wat tegen. Gisterennamiddag daagden er aan de start maar drie bloemenmeisjes op: Jana Christiaens, Julie Vandewatere en Iris Cokelaere. Ze kregen het gezelschap van Belgisch kampioene bij de nieuwelingen Marith Vanhove en voormalig Belgisch kampioen Niko Eeckhout. "Op zich is dat geen verrassing, want we wisten dat het moeilijk ging zijn om veel bloemenmeisjes van voor 2000 terug te vinden", vertelt voorzitter Frank Duhamel. "Toen was de organisatie in handen van de Patrick Sercu-vrienden en de meeste dames van vroeger hebben wellicht al een zekere leeftijd bereikt en willen niet meer in de schijnwerpers staan. Sommige bloemenmeisjes hebben ons wel gecontacteerd, maar konden hier niet raken omdat ze moesten werken. Het was het proberen waard." (VDI)