Opnieuw verscherpt toezicht aan Izegemse scholen 31 augustus 2018

Met de start van het nieuwe schooljaar is er in Izegem opnieuw verscherpt toezicht in de schoolomgevingen. In september worden preventieve acties georganiseerd, vanaf oktober wordt er ook effectief geverbaliseerd. "De eerste schoolmaand willen we ouders vooral wijzen op overtredingen en waarschuwen dat ze de verkeersveiligheid in het gedrang brengen", verduidelijkt hoofdinspecteur Miguel Beauprez van de Izegemse politiepost. "Maar weggebruikers die zwaar over de schreef gaan of duidelijk niet inzien dat ze een overtreding begaan, vliegen direct op de bon." (VDI)