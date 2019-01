Opnieuw sneeuwtapijt van 9 cm in Izegem LSI

30 januari 2019

07u28

Bron: LSI 0

De verwachte sneeuwval van dinsdagnacht heeft ook in Izegem voor de tweede week op rij voor een laag sneeuw van zo’n 9 centimeter gezorgd. Om 7u30 woensdagochtend is het nog altijd licht aan het sneeuwen. De kleinste secundaire en lokale wegen liggen er besneeuwd bij, de grootste banen zijn vrijgemaakt. De strooi- en stadsdiensten waren al vroeg in de weer om ook schoolomgevingen tegen de start van de school sneeuwvrij te krijgen. Voor de kinderen was het opnieuw dolle pret. Sommigen verkozen opnieuw een ritje met de slee.

