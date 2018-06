Opnieuw schade door loodjesgeweer 29 juni 2018

Nadat eerder in Izegem en Emelgem al een vrachtwagen en een voertuig schade opliepen door inslagen van loodjes van een loodjesgeweer, is nu ook een rolluik van een woning in de Blauwhuisstraat beschadigd. De bewoner merkte maandag de schade op maar wellicht dateert de inslag van zondagmiddag. Of de verschillende gevallen het gevolg zijn van één schutter met een loodjesgeweer is onduidelijk. (LSI)