Opnieuw loslopend hertje gespot in de buurt van de Mol 02u49 0 Repro Vanacker Een buurtbewoonster nam een foto vanuit de wagen. Izegem De voorbije dagen hebben meerdere buurtbewoners opnieuw een ree gezien in Izegem, telkens in de buurt van de nieuwe verkaveling in De Mol.

Eén getuige zag het dier zelfs de rijksweg oversteken. Vermoedelijk gaat het om het laatste hertje van een groepje van vier dat half december plots opdook in Izegem.





Toen slaagde een buurtbewoner erin om drie van de vier herten te vangen in een tuin in de Klijtstraat. Het opvangcentrum voor wilde dieren uit Beernem werd er bij gehaald en zij stelden vast dat het niet om wilde dieren ging, maar om tamme herten die ontsnapt moesten zijn uit een kwekerij. Aangezien niet te achterhalen viel wie de eigenaar was kregen de herten toen elders onderdak. Het vierde hert bleef spoorloos, maar het ziet er dus naar uit dat het nog steeds rond loopt in dezelfde buurt. Volgens politiecommissaris Carl Vincke zijn er sinds de vangst geen nieuwe meldingen binnen gelopen. "Het laatste dat we weten is dat er half december ook een groepje herten op de sporen liep in Rumbeke. Of het om dezelfde herten gaat die rond die periode in Izegem gevangen werden weet ik niet. Sowieso wordt het dier vangen niet evident. Een hert is van nature een schuw dier." De buurtbewoonster die vorig weekend een foto van het dier nam hoopt alvast dat 'bambi' snel gevangen kan worden. "Het is een kwestie van tijd voor er ongelukken gebeuren." (SVR)