Opleidingscentrum Alert! opent nieuw hoofdkwartier Sam Vanacker

24 februari 2019

09u58 0 Izegem Langs de Meensesteenweg in Izegem heeft opleidingscentrum Alert! zaterdag officieel de deuren geopend. Het gaat om de nieuwe uitvalsbasis van het bedrijf van schoonbroers Sam Verschelde en Daan Castelein. Tegelijk met de opening werd ook een nieuw AED-toestel onthuld.

Alert! werd zes jaar geleden opgericht en bood toen louter EHBO-opleidingen aan, maar gaandeweg groeide het aanbod. “Al snel hadden we 1.000 cursisten voor onze EHBO-opleiding. Door het vele werk gingen in 2016 en 2017 onze eerste en tweede werkkracht aan de slag”, zegt Daan Castelein. “Ondertussen hebben we een team van zeven man en ons aanbod werd breder. Vandaag werken we op drie pijlers die allemaal in verband staan met het welzijn op het werk, met name veiligheid, gezondheid en interpersonal skills.”

“We kregen ondertussen zelfs al drie berichtjes van oud-cursisten die iemands leven hebben gered”

“In 2018 hadden we 6.000 cursisten”, gaat Sam Verschelde verder. “We kregen ondertussen zelfs al drie berichtjes van oud-cursisten die iemands leven hebben gered. Uiteraard zijn we trots dat we nu ons eigen kantoor met opleidingsruimte kunnen openen. Los van het opleiden van werkgevers en werknemers van bedrijven, scholen en organisaties willen we ons ook engageren voor de inwoners van Izegem. We willen een actieve rol spelen op vlak van veiligheid en gezondheid voor deze stad. Daarom nemen we vandaag ook een nieuw AED-toestel in gebruik.”

Burgemeester Bert Maertens (N-VA) kreeg zaterdagnamiddag de eer de nieuwe Automatische Externe Defibrillator te onthullen. Iedereen van de Bosmolens kan er gebruik van maken in geval van nood.