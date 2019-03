Openluchtzwembad krijgt extra bewaking na problemen met Noord-Franse jongeren vorig jaar: camera’s, patrouilles en omgangscursus voor redders VDI

20 maart 2019

20u36

Bron: VDI 0 Izegem Ook dit jaar zullen er extra veiligheidsmaatregelen gelden voor wie een duik komt nemen in openluchtzwembad De Krekel. Vorig jaar maakten Noord-Franse jongeren regelmatig amok. Ze rookten drugs en verstoorden de rust van de andere bezoekers. Om dat te vermijden, is er voortaan permanente camerabewaking en in de zomer houdt een beveiligingsfirma een oogje in het zeil. Er komt ook een tweede kassa om wachtrijen te vermijden.

“De incidenten met Noord-Franse jongeren vorige zomer staan ons nog scherp voor de geest”, zegt oppositieraadslid en voormalig sportschepen Kurt Grymonprez (StiP). “Heel wat bezoekers vreesden voor hun veiligheid en die van hun kinderen. Met de opening van het openluchtzwembad half mei hopen we dat de stad dit keer grondige preventieve maatregelen zal nemen.”

Vier camera’s

“We zullen inderdaad niet tolereren dat bezoekers zich niet meer veilig voelen”, beaamt sportschepen Lothar Feys (N-VA). “Er staat nu al een hoge paal met drie camera’s op de ligweide, zodat we een overzicht hebben van wat er gebeurt. Er komt nog een extra camera aan de toegangscontrole voor het buitenbad. Verder sluiten we het looppad achter de ligweide af, zodat bezoekers via die weg geen alcohol of drugs het zwembad kunnen binnen smokkelen. Aan de kant van de ligweide dekken we de omheining af met een doek.”

De stad schakelt vanaf juli ook een versnelling hoger. “De eerste twee weken van de zomervakantie zal een bewakingsfirma toegangscontroles uitvoeren en indien nodig op het terrein patrouilleren”, gaat de schepen verder. “Als er later in de zomer veel volk verwacht wordt, kunnen we ze ook altijd oproepen. Verder krijgen onze personeelsleden een cursus rond omgaan met (verbale) agressie en culturele verschillen. De redders krijgen ook een uniform, zodat ze makkelijk herkenbaar zijn en ze krijgen een portofoon. De kades zullen ook enkel toegankelijk zijn voor mensen in zwemkledij. Zonnen kan voortaan alleen aan de ligweide.”

Extra kassa

Een ander teer punt waren de lange wachtrijen aan de ingang bij mooi weer. “Er komt een tweede kassa en het zal mogelijk zijn om met je smartphone via Payconiq te betalen, zodat mensen niet langer tot een half uur moeten aanschuiven”, legt Feys uit. “Opdat redders zich op hun job zouden kunnen focussen, bekijken we ook of we ander stadspersoneel aan de kassa’s kunnen inschakelen. Ook de dresscode is duidelijk: mannen alleen met zwemshorts zonder zakken tot boven de knie en dames alleen in bikini of badpak. Al de rest – inclusief boerkini’s – is verboden. “

Hogere toegangsprijs?

Oppositiepartij StiP is echter nog niet overtuigd. “Dit brengt extra kosten met zich mee, die zouden doorgerekend worden aan de bezoeker”, vertelt Grymonprez. “Zo zou de prijs voor Izegemnaars stijgen van vier naar vijf euro en voor niet-Izegemnaars van vijf naar zes euro.”

“We bekijken die piste, maar we willen eerst advies van de sportraad inwinnen voor we daar een beslissing over maken”, geeft de sportschepen toe. “Voor de rest vallen de kosten mee. Voorlopig komen we op een kostprijs van 6.500 euro, al hebben we nog geen offerte voor de bewakingsfirma binnen en dus kunnen we die prijs er nog niet bij rekenen. Het zal er ook van af hangen hoe vaak we hen inzetten.”