Open Wervendag voor waaghalzen: 'death ride' vanop 40 meter 04 mei 2018

Izegem Skyline Communications neemt zondag deel aan Open Wervendag. Het Izegemse technologiebedrijf bouwt volop een nieuwe kantoortoren naast zijn huidige vestiging in de Ambachtenstraat. Blikvanger wordt een 'death ride' vanop veertig meter hoogte.

Het nieuwe gebouw krijgt de naam Skyline Park mee en is ondertussen een visueel herkenningspunt voor de omgeving. "Het gaat om een vijftig meter hoge kantoortoren met twaalf bouwlagen", stipt Lode Ketelair van Skyline aan. "Zondag tussen 10 en 17 uur kan iedereen deelnemen aan een rondleiding doorheen de ruwbouw. Langs infopunten kom je alles te weten over de gebruike bouwmaterialen, de architecturele accenten en hoogtechnologische snufjes. Personeel van ruwbouwaannemer Vulsteke-Eiffage zal ook aanwezig zijn om uitleg te verschaffen." Ook over de invulling van het gebouw kom je zondag meer te weten. "De bovenste twee verdiepingen zijn voorbehouden voor een exclusieve evenementenzaal met bijhorende aula", weet financieel directeur Frederik Vandenberghe. "Het dient niet alleen om onze groei op te vangen, maar ook om startende ondernemers en andere bedrijven huisvesting te bieden." Het is zondag mogelijk om gewoon van het uitzicht over de streek te genieten, maar waaghalzen kunnen nog een stapje verder gaan. Vanop veertig meter hoogte kan je via een 'death ride' met een kabel naar beneden glijden. "Ideaal voor echte durvers nu het gebouw nog niet winddicht is", vertelt Lode. "Kinderen kunnen ook een kijkje nemen in de stuurcabine van een mobiele kraan." Meer info op openwervendag.be. (VDI)