Open VLD wil stad bij Statiegeldalliantie 25 januari 2018

02u38 0

Oppositiepartij Open VLD wil dat Izegem tot de Statiegeldalliantie toetreedt. Die bestaat uit 21 organisaties, steden en gemeentes uit Vlaanderen en Nederland die de regering statiegeld willen laten invoeren op blik en PET-flessen. Recent trad Tielt nog toe tot de alliantie. "Op die manier is er minder zwerfvuil, minder dierenluid en zijn er ook minder opruimkosten", argumenteert raadslid Geert Leenknecht. "Dit zou ruim twee keer zoveel geld per kilo opleveren als gerecycleerd materiaal." Burgemeester Bert Maertens (N-VA) is niet overtuigd. "Er zijn studies van OVAM die aantonen dat het invoeren van statiegeld op kleinere blikjes en PET-flessen een minimaal effect zou hebben", zegt hij. "ER zou ook een zeker shoptoerisme naar de buurlanden ontstaan omdat er daar geen statiegeld op staat. Dat zien we nu al met alcohol in bvb. Noord-Frankrijk omdat er geen accijnzen gelden. Ik verneem ook dat de sector binnenkort opnieuw onderhandelt over een nieuw actieplan en we willen dat eerst afwachten. Milieuschepen Nadia Staes (onafhankelijk) deelt nog mee dat er binnenkort een reglement komt dat moet toestaan om vrijwilligers te vergoeden die zwerfvuil rapen. (VDI)