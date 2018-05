Open Vld trekt naar verkiezingen met negentien nieuwe namen 01 juni 2018

De Izegemse liberalen trekken in oktober met twintig nieuwe gezichten naar de kiezer. Eerder raakte al bekend dat gemeenteraadslid Geert Leenknecht de lijst trekt en dat zijn collega-raadslid Inge Six de tweede plaats bekleedt. Straks komen daar verrassende namen bij zoals op plaats 3 An Bostyn, anesthesist in de Sint-Jozefsklinken en apothekeres Ann Vermeulen op stek 7.





Ook voor verjonging is er plaats met o.a. Jong Open Vld-voorzitter Nigel Casier en nieuwkomers Matthias Leenknecht, Emiel Santy, Maarten Vandecaveye.





Met Kristof Masschelin en Yannick Deplae zijn er ook nieuwe zelfstandigen aan boord gehesen. Andere nieuwe namen zijn oa. An Derluyn, Thidrek Van Grunderbeeck, Brenda Vanluchene, Isabel Vanhoutte, Sabine Du Jardin, Marc Lievens, Tjorven Lycke, Luc Kemp, Dirk Debleecker, Maaike Strobbe, Marc Lievens en Rebecca Vens. De partij wil straks vooral werk maken van zorg, met o.a. een premiestelsel voor mantelzorgers.





Ze pleit ook voor een nieuw containerpark en de invoering van fietsstraten in de Markt- en Nieuwstraat. "We zouden wel eens dé verrassing van de verkiezingen kunnen worden", meent Geert Leenknecht. "We worden wellicht niet de grootste partij, maar toch groot genoeg om tot de meerderheid toe te treden."





(VDI)