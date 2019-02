Ooit opgerold op archiefkast... En nu verhuist eeuwenoude landkaart naar museum Eperon d’Or VDI

19 februari 2019

16u15

Bron: VDI 0 Izegem Een landkaart van Izegem uit 1746 krijgt een nieuw onderkomen in stadsmuseum Eperon d’Or. De 273 jaar oude kaart van François De Bal dook in 2006 op, helemaal opgerold op een archiefkast bij de dienst Ruimtelijke Ordening.

“Doordat er niet omgekeken werd naar de kaart, was herstel noodzakelijk”, verduidelijkt erfgoedschepen Kurt Himpe (N-VA). “De kaart werd toen een eerste keer gerestaureerd door Luc Strobbe en opgehangen in de oude gemeenteraadszaal. Na de afbraak van de gemeenteraadszaal werd de oude landkaart in 2013 opnieuw onder handen genomen en sindsdien prijkte ze in het stadhuis”, zegt de schepen. “Zo’n erfgoedparel verdient meer aandacht en waardering en daarom werd beslist dat de oude landkaart zal verhuizen naar stadsmuseum Eperon d’Or.”

Sint-Crispijn

In het museum is er op de eerste verdieping een kamer waar een 18de-eeuws beeld van Sint-Crispijn, geschonken door de familie Defauw, te bewonderen is. Sint-Crispijn is de patroonheilige van de schoenmakers. “De oude landkaart uit diezelfde eeuw zal daar een plaats krijgen, waardoor de combinatie van beide erfgoedstukken een meerwaarde zal zijn voor de bezoekers”, zegt conservator Hilde Colpaert.