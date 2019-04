Onze brouwers leren de wereld drinken: Kasteelbier lanceert blikken in China, Rodenbach bekoort VS, De Poes wordt gedronken in Zuid-Afrika en Koeketiene lonkt naar Scandinavië Sam Vanacker

04 april 2019

17u53 0 Izegem Onze brouwerijen veroveren stilaan de wereld. Zelden werd zoveel West-Vlaams bier naar het buitenland geëxporteerd. Brouwerijen Van Honsebrouck, Rodenbach, De Poes en Maenhout brouwen samen jaarlijks 190.000 hectoliter bier, waarvan er 96.000 hectoliter in buitenlandse kelen verdwijnt.

Brouwerij Van Honsebrouck is verantwoordelijk voor het leeuwendeel van die export. De Izegemse brouwerij achter Kasteelbier en Filou is met een productie van 133.000 hectoliter veruit de grootste van de vier. Zaakvoerder Xavier Van Honsebrouck heeft ambitieuze plannen. “Vandaag wordt 64 procent van onze productie geëxporteerd naar Frankrijk, Nederland, Rusland, Israël, Azië en Zuid-Amerika. En die cijfers blijven stijgen. Zo hebben we vorig jaar dertien procent meer bier verkocht dan in 2017.”

Buitenlanders willen blik

De buitenlandse vraag wordt sterker. Zodanig zelfs dat Van Honsebrouck tien miljoen euro gaat investeren in een automatische blikkenlijn. “Met bier in blik willen we China, India en Rusland veroveren”, gaat de brouwer verder. “In ons land kun je al Kasteelbier Rouge vinden in blik, maar die blikken worden nog gevuld in Frankrijk. De nieuwe lijn in Izegem moet in juli operationeel zijn en zal zeventienduizend blikken per uur kunnen vullen.”

Voordelen

Volgens Van Honsebrouck biedt blik niets dan voordelen. “In België wordt blik nog te vaak met goedkopere merken geassocieerd, maar nochtans zijn er niets dan voordelen. Blik weegt minder dan glas en is makkelijker te transporteren. Bovendien kan er geen licht aan het bier. De ecologische voetafdruk van blik is zelfs kleiner dan van glas. Aan een glazen fles hangt een etiket en bij het recycleren moet dat glas telkens gespoeld en gewassen worden. Bier in blik is in het buitenland al langer de norm. Ik ben ervan overtuigd dat we met deze investering de juiste keuze maken als we China, Rusland en India willen veroveren.”

Koeketiene in het Fins

Ook brouwerij Maenhout uit Pittem zet in op export. Van hun duizend hectoliter ging vorig jaar dertig procent naar onze buurlanden. Brouwer Thijs Maenhout zit op dit moment zelfs in Finland voor een handelsmissie. “Thijs is mee met de Flanders Investment and Trade-groep”, legt echtgenote Birgit De Rammelaere uit. “Dat is een initiatief van de overheid waarbij een aantal Belgische brouwerijen hun producten mogen presenteren op buitenlandse ambassades. Nu staan we met Koeketiene in Helsinki, volgende maand doen we hetzelfde in Rome. Met wat geluk levert dat nieuwe contacten op.”

De Poes in Afrika

De Tieltse Poes zoekt het nog wat verder. “Sinds vorig jaar wordt De Poes ook in Zuid-Afrika gebrouwen. In 2018 hebben we daar 250 hectoliter gebrouwen, al is dat strikt genomen geen export. Van de binnenlandse productie, ongeveer 1.250 hectoliter, gaat tien procent naar het buitenland. Export is in de eerste plaats een aanvulling voor ons”, reageert brouwer Stijn David.

Amerikaanse Rodenbach in België?

Nog een ander verhaal horen we bij brouwerij Rodenbach. Daar wordt jaarlijks 55.000 hectoliter gebrouwen. Twintig procent daarvan wordt geëxporteerd. De Roeselaarse brouwer ging begin dit jaar in zee met een Amerikaanse brouwerij gespecialiseerd in zure bieren voor een ‘collaboration brew’. Het brouwsel zal uiteindelijk in de Verenigde Staten gebrouwen worden, maar bedoeling is om het in 2020 aan de Amerikaanse consument aan te bieden, waarna het mogelijk ook in ons land gelanceerd wordt.