Ontsnap eens uit de oude post DUO WERKT AAN ESCAPE ROOM 'THE GAME POST' VALENTIJN DUMOULEIN

01 maart 2018

02u40 0 Izegem Het oude postgebouw in het centrum krijgt er later dit jaar een nieuwe trekpleister bij. Peter Van Vooren (37) en Fabrice Vandenbogaerde (38) pakken er onder de noemer The Game Post uit met een Escape Room in een gevangenisthema.

De oude post is aan een heropleving bezig sinds aannemer Dimitri Vandorpe het gebouw enkele jaren geleden kocht en grondig renoveerde. Sinds kort zit er met Outrance Fashion al een pop-up modezaak op het gelijkvloers van het historische gebouw en tegen de zomer krijgt ook The Game Post er onderdak. Goede vrienden en leerkrachten Peter van Vooren en Fabrice Vandenbogaerde zijn er druk bezig een Escape Room uit te bouwen. "We kennen elkaar al sinds onze tienerjaren, verloren elkaar dan uit het oog, maar maakten opnieuw kennis in Spellenclub 13 in Wevelgem", vertelt Peter. "Die beschikt over een catalogus van honderden gezelschapsspelletjes en we komen op gezette tijdstippen samen om die in groep te spelen. Op een dag kreeg ik eens de vraag om een verjaardagsfeest in spionnenthema te doen en toen knutselde ik een oriëntatieloop in elkaar waarbij je codes moest kraken. Op de 60ste verjaardag van mijn moeder experimenteerde ik verder met dat format en moest iedereen tijdens een spel zogezegd een bom ontmantelen. Sindsdien bied ik zo gepersonaliseerde 'escapes' aan en sinds vorige zomer prijkt er ook een Escape Room in een zeecontainer onder de brug van de E403 langs de Leie in Wevelgem."





Aannemer Dimitri hoorde van het concept en besloot Peter te contacteren met de vraag ook iets in Izegem te voorzien. "Ik was wel gecharmeerd door het idee en al zeker toen ik het gebouw zelf zag", vertelt hij. "Ik zag er wel mogelijkheden in, maar omdat ik dergelijk project niet alleen wilde doen besloot ik Fabrice erbij te betrekken. Samen bouwen we er een Escape Room, een plaats waar je binnen een bepaalde tijd moet uitraken door puzzels en raadsels op te lossen. De beleving zal daarbij zeer belangrijk zijn. Veel mogen we er nog niet over verklappen, maar spelers moeten binnen het kader van het spel een misdaad plegen om in onze gevangenis opgesloten te worden. Dat zullen ze willen, want er ligt iets dat ze in handen zullen willen krijgen."





Kelder

De Escape Room zal ook meer omvatten dan enkel puzzels oplossen. Ze zal zich in de kelderverdieping van het gebouw bevinden, maar op termijn hopen de heren ook andere ruimtes van het gebouw te kunnen benutten. "Niet zozeer voor een uitbreiding van de Escape Room, maar iets met spelletjes in het algemeen, maar dat zijn voorlopig nog slechts losse ideeën in ons hoofd", weet Fabrice. "Onze prioriteit is eerst de Escape Room te bouwen en operationeel te krijgen."





Omdat het een beschermd gebouw betreft moet het duo ook met bepaalde zaken rekening houden. "Die status betekent ook dat het gebouw een paar dagen per jaar gratis toegankelijk moet zijn. We hebben al een leuk idee waarbij groepen spelenderwijs op een locatie in de stad starten en zo ook in de oude post terechtkomen, maar helemaal op punt staat dat nog niet. We hopen tegen de zomer van start te kunnen gaan, al is dat misschien wat optimistisch. Alles hangt ervan af hoe vlug we dit voorjaar met de werken vorderen, maar dat kunnen we enkel na onze werkuren."