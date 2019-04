Ontdek Wallemote-Wolvenhof met nieuwe gezinszoektocht VDI

De provincie West-Vlaanderen, Stad-Land-Schap 't West-Vlaamse Hart, stadsmuseum Eperon d'Or en Toerisme Leiestreek lanceerden woensdag op provinciedomein Wallemote-Wolvenhof de nieuwe gezinszoektocht 'Op avontuur met Blob – Zoek mee naar het verdwenen familiejuweel'.

“Deze gezinsfietstocht is ontwikkeld voor gezinnen met kinderen van 7 tot 12 jaar”, weet gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe. “Tijdens hun tocht maken ze kennis met het spookje Wolf en Bob, een huppelend beukennootje met een fijne speurneus. Ze hebben in een geheime gang van het kasteel een schatkaart gevonden waarmee ze op zoek gaan naar de dief van een diamanten broche.”

Gratis

Gezinnen kunnen de speurtocht met een lengte van 2,5 kilometer op eigen houtje doen. De brochure is gratis verkrijgbaar in museum Eperon d’Or, de Izegemse bib en tennisclub Isis, die vlakbij het provinciedomein gelegen is. De brochure is ook gratis te downloaden op de site van Eperon d’Or.

“Wallemote-Wolvenhof is na Bergelen in Wevelgem het tweede provinciedomein met een Blob-zoektocht. “Tijdens de speurtocht ontstaat er een leuke combinatie tussen natuur, erfgoed en plezier”, geeft de gedeputeerde nog mee. “Op deze manier kunnen we speurneuzen mee nemen naar de groenste plekjes van de Leiestreek.”

Naar aanleiding van de lancering van de speurtocht waren er gisteren extra activiteiten voorzien, zoals het maken van hoofden uit klei of het spotten van amfibieën in de lokale vijvers.