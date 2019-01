Ontdek de geheimen van de Sint-Tillokerk VDI

31 januari 2019

17u33

Bron: VDI 0 Izegem Op zondag 3 februari kun je tijdens een wandeling de geheimen van de Sint-Tillokerk ontdekken. Ze heeft nogal wat boeiende hoekjes en kantjes. Geheimzinnige symbolen, onbekende verhalen, mysterieuze beeldtaal en termen,...

Tijdens deze rondleiding geeft de gids uitleg over al deze geheimen van de kerk. Maar die mysteries ontsluieren gaat niet zomaar. Je moet er zelf ook wel wat voor doen. Op deze spannende zondag zijn vooral kinderen van het eerste tot het zesde leerjaar welkom in de Sint-Tillokerk. De rondleiding is bestemd voor kinderen onder begeleiding van hun ouders.

Wie wil deelnemen, kan om 14.30 uur starten aan de hoofdingang aan het Kerkplein. Kinderen doen gratis mee, volwassenen betalen 2,5 euro. Meer info via eperondor@izegem.be of op 051/31.64.46.