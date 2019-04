Omleidingen door inspectie rioleringen VDI

08 april 2019

14u18

Bron: VDI 0 Izegem Vanaf deze week gaat Fluvius in decentrumstraten de riolen reinigen en inspecteren. De werken gaan door in drie fases.

De eerste fase omvat de Stations- en Kruisstraat, Nederweg, Roeselaarsestraat en Baron de Pélichystraat.

Fase 2 gaat over de Wijngaardstraat en -parking met omleiding via de Korenmarkt, Stationsstraat, Kruisstraat, Markt- Brug- en Wolvestraat.

In de derde fase zijn er werken in de Vaartstraat, Prins Albertlaan, Wolvestraat, Korenmarkt en Nieuwstraat met twee aparte omleidingen. Op het moment dat de Wolvestraat afgesloten is , kan je rijden via de Brugstraat, Prins Albertlaan, Nederweg, Kruisstraat en Roeselaarsestraat. Op het moment dat de Prins Albertlaan afgelsoten is, kan je rijden via de brug in de Nieuwstraat, Prins Albertlaan, Brugstraat, Wolvestraat, Stationsstraat, Kruisstraat en Roeselaarsestraat. De werken duren tot 12 april.