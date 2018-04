Oldtimers komen samen voor goede doel 19 april 2018

02u37 0 Izegem De vzw Old Car Drivers organiseert op zondag 22 april een meeting voor oldtimers, American cars, tractoren, motoren en solexen aan De Leest en zaal ISO.

Vanaf 10 uur komt er een heus dorp vol met die wagens op de parking en in de omgeving van beide gebouwen.





"Die middag organiseren we in zaal ISO ook een Breughelmaal ten voordele van het Ronald McDonald-fonds", vertelt voorzitter Piet Huyghebaert. "Zij helpen enerzijds families met kinderen met een hazenlip en bij de bouw van een Ronald McDonald-huis aan het UZ in Brussel. Wie vanaf 11.30 uur mee aan tafel schuift, steunt zo dit goede doel. In de loop van de dag kunnen mensen dan de vele wagens bewonderen."





Militair museum

"We verwachten een 140-tal oldtimers, een tiental tractoren en veel moto's en solexen. Er komt in de foyer van De Leest ook een klein militair museum en tentenkamp uit WO2 met inbreng uit Ingelmunster. Buiten zullen er ook enkele militaire voertuigen staan."





Wie wil komen eten, betaalt 20 euro per persoon of 10 euro voor kinderen onder de 12 jaar.





Vooraf inschrijven is vereist via www.oldcardrivers.com of 0472/938.442. (VDI)