Nu ook opleiding fotografie in CVO 3 Hofsteden 18 juli 2018

Op initiatief van Vlaams minister van Onderwijs Hlide Crevits wordt het aanbod in het volwassenenonderwijs uitgebreid. Tweemaal per jaar kunnen Centra voor Volwassenenonderwij extra studiegebieden aanvragen. Op die manier kunnen ze soepel inspelen op maatschappelijke uitdagingen van het leeraanbod en levenslang leren stimuleren. Er werden over heel Vlaanderen 34 studiegebieden goedgekeurd. In Go! CVO 3 Hofsteden in Izegem kan je voortaan ook fotografie volgen. (VDI)