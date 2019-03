Noordkaai krijgt toch een nieuw wegdek VDI

21 maart 2019

14u28

Bron: VDI 0 Izegem Na jarenlang oplapwerk door de technische diensten van de stad, voorziet de Vlaamse Waterweg dan toch een vernieuwd wegdek in de Noordkaai.

“De werken in de Noordkaai, tussen de centrale brug en het kruispunt met de Lodewijk De Raetlaan, gaan eind maart van start”, vertelt schepen van Openbare Werken Caroline Maertens. “De weg ligt er al jaren erbarmelijk en vol putten bij. Onze technische diensten deden herhaaldelijk oplapwerk, maar deze situatie is op lange termijn niet houdbaar. Een definitieve oplossing drong zich op. Na lang aandringen van de stad bij de eigenaar van de weg, De Vlaamse Waterweg, kunnen de werken nu toch aangevat worden”.

Timing

Eind maart start de Watergroep met het vernieuwen van de waterleiding naast de rijweg in de Noordkaai. De Vlaamse Waterweg, die eigenaar is van de weg, pakt daarna de afwatering op de bestaande riolering aan. Vervolgens volgt de vernieuwing van het volledige bovendek van de weg. Begin 2020 zal Fluvius een riolering aanleggen die het vuil en proper water van de bedrijven langs de Noordkaai moet scheiden. Deze werken zullen worden uitgevoerd in de berm tegen de bedrijven. Deze werken zullen weinig hinder veroorzaken.

Toegankelijkheid

Om de toegankelijkheid van de bedrijven te verzekeren worden de werken opgesplitst in twee zones waar tegelijk gewerkt zal worden. Elk van die zones is opnieuw opgesplitst in verschillende fases. Werflichten moeten er tijdens de werken voor zorgen dat de hinder voor het verkeer beperkt blijft.