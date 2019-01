Nooit eerder zoveel boeken ontleend in Izegemse bib als in 2018 CDR

25 januari 2019

07u53 0 Izegem De werkingscijfers van de Izegemse bibliotheek voor 2018 zijn bekend en bijzonder goed. “Nog nooit werden zoveel boeken geleend en voor het eerst in vijf jaar is het aantal leners opnieuw gestegen”, aldus schepen van Bibliotheek Kurt Himpe (N-VA).

“In 2014 waren er 7.177 leners in de Izegemse bibliotheek en de voorbije jaren daalde het aantal. Maar vorig jaar was een bijzonder goed jaar en steeg het aantal betalende bibliotheekgebruikers opnieuw tot 6.729. Daarnaast telden we ook meer dan 10.000 bezoekers per maand”, verduidelijkt de schepen.“De Izegemse bibliotheek wordt sterk gewaardeerd voor het aanbod en daar wordt ook sterk in geïnvesteerd. Zo worden bijvoorbeeld per jaar 6.000 nieuwe boeken aangekocht om de collectie te vernieuwen en aan te vullen. Het aantal uitleningen steeg van 206.742 in 2014 naar 242.534 vorig jaar. De bibliotheek is nog altijd dé plaats om een boek te komen halen. Dat bleek al uit het gebruikersonderzoek, maar wordt nu ook aan de hand van cijfers aangetoond. Vorig jaar werd een nieuw record gevestigd met meer dan 193.000 boekuitleningen.”

Terwijl de boeken scoren, worden cd’s minder populair. “De uitleningen van de cd’s zijn het hoogtepunt voorbij”, pikt bibliothecaris Nicolas Cappelle in. “Maar er zijn nog altijd meer dan 12.000 ontleningen. De daling is een algemene trend bij alle Vlaamse bibliotheken en de streamingdiensten zijn daar de oorzaak van. Heel wat gebruikers komen ook naar de bibliotheek om speelgoed te lenen. De spelotheek was vorig jaar goed voor meer dan 2.500 ontleningen, een spectaculaire stijging in vergelijking met vijf jaar geleden waar net iets meer dan 1.000 ontleningen waren. Ook de uitgebreide dvd-collectie spreekt nog goed aan met meer dan 32.000 ontleningen. De audiovisuele collectie was vorig jaar trouwens goed voor ongeveer 46.500 ontleningen, meer dan het dubbele dan vijf jaar geleden.”