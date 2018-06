Nikkovrienden heropenen eventjes De Gilde 14 juni 2018

02u39 0 Izegem De Nikkovrienden palmen op de Batjes opnieuw een voormalig café in om er nog eens een avond pintjes te tappen en voor wat ambiance te zorgen.

Dat gebeurt onder de noemer 'Een avond blauw' van Bockor (Brouwerij Omer Van de Ghinste).





Dit keer richten ze hun pijlen opnieuw op café De Gilde in de Kruisstraat. "We streken daar in 2015 al eens neer en dat beviel ons zo goed dat we nog eens terugkeren", lacht Matthias Vandenbussche, die samen met oa. Tom Kerckhof, Pieter Spillebeen en Arne Allosserie de Nikkovrienden vormt.





"Op de bovenverdieping van De Gilde is er sinds kort een ondernemerscentrum en ik huur daar een kantoorruimte. Op die manier kwam ik in contact met huidig eigenaar Niek Marijsse en zo kwam ik op het idee om het café nog eens in te palmen. Dat gebeurt nu vrijdagavond 15 juni vanaf 16 uur. We voorzien de klassieke 'werkmanspils' en zorgen voor muziek van zanger Nico en plaatjes van DJ Desperado. We zien stilaan ook een patroon. In elk café dat we tijdelijk heropenen komt er niet lang daarna weer leven. Dat was zo bij het Doolkruydt en café Elvis en jawel: ook De Gilde heropent volgend jaar terug als café. Eind deze week kunnen de mensen al eens komen voorproeven."





(VDI)