Nieuwe webapplicatie helpt technici taken systematischer uit te voeren VDI

10 april 2019

15u45

Bron: VDI 0 Izegem Het bedrijf RDL Engineering, dat voor verschillende industrietakken automatiseringssystemen maakt, heeft voor een nieuw project rond de digitale verwerking van werkbonnen de Brugse webontwikkelaar Webdoos ingeschakeld. Zij hebben een universele webapplicatie ontwikkeld.

“Ons oude systeem was volledig gedateerd. Vragen voor herstellingen werden nog via sms of telefonisch doorgegeven. Onze technici misten soms ook achtergrondinformatie en vroegen naar een overzichtelijke checklist als geheugensteuntje bij een onderhoud”, legt Ignace Meersseman, financieel en administratief verantwoordelijke bij RDL uit.

Webdoos stelde voor om een webapplicatie te ontwikkelen die op elk type smartphone kan gebruikt worden. Zo hoeft het bedrijf niet te investeren in bijkomende toestellen. Stijn Blomme: “Die aanpak is niet vanzelfsprekend. Meestal koopt een bedrijf één type voor alle werknemers aan. Maar hier kozen we voor het comfort van de klant. Het maakte de uitdaging voor ons wel groter en de ontwikkeling ook een stuk moeilijker. Maar daar draaien we onze hand niet voor om.”

Na een lange testperiode draait de webapp nu op volle toeren. Ze zorgt het voor een betere en snellere communicatie tussen de verschillende afdelingen in het bedrijf en de externe klanten.