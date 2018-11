Nieuwe variabele zone 30-borden 13 november 2018

02u22 0

In de Baronielaan en de Italianenlaan in Izegem zijn nieuwe variabele zone 30-borden geplaatst. "De elektronische borden die bij het begin en het einde van de lessen oplichten, waren dringend aan vervanging toe", zegt mobiliteitsschepen Kurt Himpe (N-VA).





"De huidige borden zijn vijftien jaar oud en vaak was de oplaadbatterij versleten, waren de ledlampen defect en was het bord afgebleekt. De vier nieuwe borden kosten zevenduizend euro."





"Vooral de borden aan Prizma Campus VTI in de Italianenlaan lieten het vaak afweten, waardoor er de laatste tijd geen snelheidscontroles meer konden uitgevoerd worden bij de start en het einde van de lessen. Daar komt vanaf nu verandering in en de politie zal vanaf volgende week geregeld weer controles uitvoeren", zegt commissaris Carl Vyncke. (VDI)